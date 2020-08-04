В Петербурге слесарь изнасиловал юрисконсульта

Применив физическую силу, неизвестный вступил в сексуальный контакт с 27-летним юрисконсультом в её же собственной квартире. Инцидент произошёл на Автовской улице Кировского района Петербурга 17 июля, но полиция задержала подозреваемого в понедельник. Им оказался слесарь-монтажник.
После того как девушку изнасиловали, она сообщила в полицию, а после её забрали в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Медики, как пишут «Невские Новости»,
Почти через две недели сотрудникам правоохранительных органов среди ночи удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 33-летнего мужчину, который работает слесарем-монтажником, и отправить его в СИЗО.
Как писал NEWS.ru, ранее телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.
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