Происшествия

В Петербурге слесарь изнасиловал юрисконсульта

14:50, 04 августа 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применив физическую силу, неизвестный вступил в сексуальный контакт с 27-летним юрисконсультом в её же собственной квартире. Инцидент произошёл на Автовской улице Кировского района Петербурга 17 июля, но полиция задержала подозреваемого в понедельник. Им оказался слесарь-монтажник.

После того как девушку изнасиловали, она сообщила в полицию, а после её забрали в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Медики, как пишут «Невские Новости», оказали ей помощь и в удовлетворительном состоянии направили лечиться дома. Полицейские же открыли уголовное дело и начали разыскивать насильника.

Почти через две недели сотрудникам правоохранительных органов среди ночи удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 33-летнего мужчину, который работает слесарем-монтажником, и отправить его в СИЗО.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.

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