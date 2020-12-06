В Петербурге разгорелся конфликт между девушками на лошадях и охранниками

https://static.news.ru/photo/d56fa492-37c3-11eb-9424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/spb_today/vk.com

В Санкт-Петербурге у Мариинского дворца в ночь на 6 декабря разгорелся конфликт между охранниками и девушками на лошадях.

Так, сотрудники охраны учреждения напали на девушек, когда те попытались проникнуть на территорию ЗакСа. В конечном итоге мужчины заставили наездниц слезть с лошадей и провели с ними беседу, пишут «Невские новости».

На выложенном в Сети видео запечатлено, как охранники не пускают всадниц на тротуар. Девушки попытались въехать на него по пешеходному переходу в переулке Антоненко. Также видно, как мужчины грубо толкают лошадей и стаскивают одну из девушек с седла.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили лабораторию по изготовлению наркотиков в Ломоносово (внутригородское муниципальное образование, Петродворцовый район), её предполагаемый организатор задержан.

Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли в арендуемом гараже 11 пакетов с синтетическим наркотическим веществом «Альфа-ПВП». Общий вес партии составил 10,6 кг.