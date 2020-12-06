В Петербурге при неизвестных обстоятельствах погиб режиссёр Милочкин

https://static.news.ru/photo/3428689c-378e-11eb-a0c0-fa163e074e61_660.jpg Антон Милочкин Фото: anton.milochkin/facebook.com

В Санкт-Петербурге на 46-м году жизни погиб театральный режиссёр Антон Милочкин. Официальной информации об обстоятельствах его гибели пока нет.

О смерти режиссёра сообщил театральный критик Павел Руднев на своей странице в Facebook.

Погиб страшно петербургский режиссёр Антон Милочкин. Мой ровесник. Антон был одним из тех режиссёров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом, — отметил он.

По словам Руднева, Милочкин «переживал отсутствие славы», Петербург его не принимал, он ставил много спектаклей в провинции.

По-дурацки как-то всё. Неправильно, хрупко. Нежный, трогательный человек, с обострённым чувством справедливости. Не выносил всего, что вокруг происходит, скрипел зубами, выговаривался в личку. Тяжело жил, тяжело умер, — написал критик.

По словам актёра и драматурга Николая Коляды, Антон Милочкин был убит.

Антон Милочкин родился в 1975 году в Свердловской области. Стал известен постановками в российских городах, среди них — «Малыш» Марюса Ивашкявичуса (Театр-студия СПбГУ) и «Пленные духи» братьев Олега и Владимира Пресняковых (Театр «Буфф», Петербург).

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