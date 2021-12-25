В Петербурге полицейский забрал гранату без чеки у неадекватного водителя

В Петербурге во время остановки для осмотра сотрудниками ГИБДД неадекватный водитель выдернул чеку из гранаты. Одному из сотрудников полиции пришлось удерживать боеприпас, чтобы тот не взорвался. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Инцидент случился накануне вечером на проспекте Просвещения. Когда водитель выдернул чеку, полицейский успел среагировать. Его руку с удерживаемой чекой пришлось замотать изолентой, чтобы взрыв не произошёл. До приезда группы разминирования правоохранителю пришлось держать боеприпас.

Правда, приехавшие на место специалисты выяснили, что граната была учебной. Какое наказание теперь грозит неадекватному водителю, не уточняется. Не исключено, что виновнику инцидента предъявят обвинение в покушение на представителей власти и в вождении в нетрезвом виде.

Ранее во Львове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение генерального консульства России в ночь с четверга на пятницу. Пострадавших нет, повреждений у здания дипмиссии также не обнаружено.