В Петербурге автомобиль каршеринга влетел в толпу на тротуаре

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга после столкновения с другой машиной влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Лишь по счастливой случайности никто не погиб, одна женщина с травмами госпитализирована.

Авария произошла вечером 15 января на улице Шаврова в Приморском районе, передаёт сайт Пятого канала.

По предварительным данным, водитель арендованного седана попытался проехать перекресток на жёлтый сигнал светофора и врезался в кроссовер, который двигался в противоположном направлении и хотел успеть повернуть налево. От удара машину каршеринга отбросило на тротуар, где в это время стояли люди.

По пути автомобиль снёс столб со светофором и указателем пешеходного перехода. Это существенно замедлило его скорость и смягчило удар.

Сейчас правоохранительные органы выясняют степень вины каждого из водителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге легковой автомобиль врезался в витрину кофейни.