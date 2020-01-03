https://static.news.ru/photo/51bfe78e-2fc1-11ea-8993-fa163e074e61_660.jpg Сергей Анучин Фото: Сергей Анучин/vk.com

Восемнадцатилетний юноша погиб в городе Павлово Нижегородской области, пытаясь спасти незнакомую женщину от вооружённого ножом преступника.

Инцидент произошёл 3 января. Сергей Анучин прогуливался с приятелем по ночному городу. Вдруг молодые люди увидели, что неизвестный мужчина напал на женщину возле детского сада. Товарищи бросились на помощь, но нападавший выхватил нож и ударил им Сергея в сердце, из-за чего тот упал замертво. Его 17-летний друг получил несколько ножевых ранений, но остался жив, сейчас он находится в больнице, передаёт портал NN.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейским удалось задержать злоумышленника, им оказался 58-летний местный житель, ранее судимый за тяжкие преступления. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Перми во время ссоры отец нанёс дочери удар ножом в грудь. Пострадавшую 1989 года рождения доставили в больницу. В отношении мужчины, который уже был судим, возбуждено уголовное дело.