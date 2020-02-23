https://static.news.ru/photo/99873f90-5609-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Z22/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В воскресенье, 23 февраля, на территории Шемахинского района Азербайджана произошло землетрясение. О случившемся рассказали представители Республиканского центра сейсмологической службы.

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла в 04:43 по местному времени. Подземные толчки произошли на глубине 1 км в Шемахинском районе страны, находящемся в 121 км от столицы Азербайджана — Баку.

Из-за глубины залегания эпицентра землетрясение не ощущалось на поверхности, — приводит «Интерфакс-Азербайджан» сообщение Республиканского центра сейсмологической службы.

Ранее NEWS.ru писал, что Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Северного Ледовитого океана. Очаг происшествия расположен на расстоянии 1785 км от норвежского города Тромсё.