В Новосибирске уволили заведующего больницы, где ребёнка таскали за волосы

https://static.news.ru/photo/badb51a2-24b9-11eb-8532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минздрав Новосибирской области

Заведующий детским филиалом туберкулёзной больницы в Новосибирске, где медперсонал был уличён в жестоком обращении с детьми, был уволен с должности.

Совместная комиссия Минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулёзной больницы, причины, которые могли привести к инциденту. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем, приводит РИА Новости сообщение регионального правительства.

Также агентство отмечает, что несколько сотрудников младшего медицинского персонала больницы были понижены в должности.

В то же время в медицинском учреждении увеличат количество нянь для детей, которые проходят лечение без родителей, а также готовятся документы для того, чтобы нанять в больницу воспитателя. В игровую комнату детям закупят новые игрушки, а в помещениях больницы будет установлено видеонаблюдение.

На странице сообщества «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как медсестра берёт малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора ролика, женщины, проходившей обследование в данном медучреждении, подобные действия медсестры происходят регулярно, писал NEWS.ru. Позже стало известно, что попавшую на видео медсестру уволили. В отношении неё заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. В медучреждении проводятся проверки.