Таскавшую за волосы ребёнка медсестру из Новосибирска уволили

https://static.news.ru/photo/bebb8bda-2256-11eb-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медсестра новосибирской клинической туберкулезной больницы, уличённая в жестоком обращении с детьми, была уволена, сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

Он отметил, что в конце прошлой недели специальная комиссия провела соответствующие проверки в медучреждении.

Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Параллельно вся информация по этому поводу была предоставлена СК и прокуратуре и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы медицинская сестра была уволена, — сказал Хальзов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести дополнительные проверки в больнице, отметив, что любые нарушения, которые будут выявлены, должны передаваться в правоохранительные органы, пишет Lenta.ru.

На странице сообщества «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как медсестра берёт малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора ролика, женщины, проходившей обследование в данном медучреждении, подобные действия медсестры происходят регулярно, писал NEWS.ru.

Ранее стало известно, что новосибирские следователи приступили к проверке опубликованных в соцсетях сведений о жестоком обращении с ребёнком. По словам старшего помощника руководителя следственного управления областного СК по взаимодействию со СМИ Анастасии Кулешовой, следователи установят все обстоятельства случившегося.