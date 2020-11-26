В Новосибирске двум медсёстрам предъявили обвинение в истязании детей

https://static.news.ru/photo/e76ae542-2fcd-11eb-bd39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух медсестёр туберкулёзной больницы Новосибирска обвиняют в истязаниях детей.

По данным следствия, 2 ноября малолетний пациент проснулся и встал с кровати до подъёма. За это 35-летняя медсестра ударила его по лицу. 4 ноября женщина подняла за волосы девочку, а затем кинула её на кровать. Ребёнок «провинился» за то, что ходил по палате во время тихого часа. Вторым фигурантом является 55-летняя медсестра. Она ударила ребёнка по спине 3 ноября, из-за того, что он не спал во время тихого часа, сообщает пресс-служба СК России.

Ранее видео с истязаниями попало в Сеть. После этого из больницы был уволен заведующий, а две старшие сестры были понижены в должности.

Как писал NEWS.ru, в Ингушетии женщину отправили в колонию за избиение племянницы. Из-за побоев семилетний ребёнок лишился кисти. Истязания начались в декабре 2018 года, когда осуждённая забрала девочку у родителей и поселила у себя в городе Сунжа.