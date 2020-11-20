Жительницу Ингушетии отправили в колонию за избиение племянницы

https://static.news.ru/photo/3c702414-2b5d-11eb-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: ingushetia.sledcom.ru

Суд в Ингушетии приговорил 36-летнюю местную жительницу к шести годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России, женщину признали виновной по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие смогло доказать, что осуждённая регулярно избивала семилетнюю племянницу. Девочка из-за побоев лишилась кисти.

44-летнего сожителя женщины также признали виновным в аналогичном преступлении, его приговор — 2,5 года колонии строгого режима.

Тётя забрала племянницу у родителей в декабре 2018 года и поселила у себя в городе Сунжа. С ними проживали ещё двое малолетних детей и сожитель женщины. Вплоть до июля 2019 года девочка подвергалась регулярным истязаниям за любые провинности.

В июле ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Девочку пришлось перевезти в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где ей ампутировали часть правой руки. Медики также выявили признаки перенесённых переломов рёбер и травмы позвоночника. В сентябре ребёнка вернули матери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело из-за избиения ребёнка в детском саду. В преступлении подозревают воспитательницу.