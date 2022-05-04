Директора водоканала в Новгородской области арестовали за присвоение денег В Новгородской области директора «Пестовского водоканала» арестовали за присвоение денег

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новгородской области арестован директор МП «Пестовский водоканал», обвиняемый в присвоении денежных средств. Как сообщается на сайте управления СК РФ по Новгородской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Суд, удовлетворив ходатайство следователя СК, избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

По версии следствия, с июля 2019 года по октябрь 2021 года обвиняемый, используя служебное положение руководителя, перечислял деньги на счета индивидуальных предпринимателей из кассы и со счетов предприятия под видом оплаты услуг по очистке биологических очистных сооружений предприятия «Пестовский водоканал», услуг по ремонту запорной арматуры и транспортных услуг. Как сообщили ТАСС в ведомстве, предполагаемый ущерб от действий чиновника превысил 1,2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании информационной антикоррупционной системы «Посейдон». Она должна объединить сведения о собственности и деятельности чиновников, а также сигнализировать, если алгоритм находит потенциальное нарушение. Курировать систему будет администрация президента, а оператором выступит Федеральная служба охраны. По мнению специалистов, данные для мониторинга будут поступать из всех возможных источников, включая социальные сети.