«Пробив» от ФСО: за чиновниками начнут следить даже в соцсетях Система «Посейдон» автоматизирует наблюдение за госслужащими во всех источниках

Президент Владимир Путин подписал указ о создании информационной антикоррупционной системы «Посейдон». Она должна объединить сведения о собственности и деятельности чиновников, а также сигнализировать, если алгоритм находит потенциальное нарушение. Курировать систему будет администрация президента, а оператором выступит Федеральная служба охраны. Это необходимо для обеспечения защиты данных, полагают эксперты. По мнению специалистов, данные для мониторинга будут поступать из всех возможных источников, включая социальные сети.

Указ о запуске «Посейдона» глава государства подписал 25 апреля. Координатором назначена администрация президента, оператором — ФСО, консультантом — Минтруд. Информацию для системы должны предоставить госорганы, главы регионов, Центробанк и госкомпании. «Посейдон» должен взаимодействовать с другими информационными системами.

Технология, которая внедряется документом, не нова, рассказал NEWS.ru председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, впервые подобная система появилась в госкорпорации «Росатом», где показала хорошие результаты. Кроме того, похожая технология существует в США.

Алгоритм системы связан с перехлёстом всех баз данных: ФНС, Финмониторинга, в том числе социальных сетей. Она настроена на выявление так называемых устойчивых контактов, — поделился эксперт.

«Посейдон» поможет надзорным органам проверить подозрения в коррупции, а также найти предметы незаконного обогащения. Соответственно, речь идёт о коррупционных правонарушениях. В случае коррупционных преступлений, таких как хищение средств или присвоение имущества государства, должны проводиться полноценные уголовные расследования, рассказал собеседник NEWS.ru. Для следствия «Посейдон», по словам Кабанова, станет «дополнительным мощным информационным ресурсом». Таким образом, система не снизит нагрузку на оперативный состав правоохранительных органов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор «Трансперенси Интернешнл Россия» (признана Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов в разговоре с NEWS.ru положительно оценил то, что известно о «Посейдоне». Но отметил, что информации о работе системы известно всё же крайне мало. Он уверен, что больше данных не появится, потому что оператором выступает ФСО.

По словам Шуманова, «Посейдон» будет иметь доступ к данным о доходах и собственности чиновников и сможет анализировать связи между людьми, выявляя, например, случаи конфликта интересов. Также банк данных позволит находить незадекларированное имущество должностных лиц и поможет проверяющим находить ответы на свои запросы. Эксперт рассказал, что сейчас сотрудники надзорных органов не могут достоверно узнать, сколько у чиновника на самом деле квартир, домов и другой собственности. «Посейдон» должен раскрыть эту информацию.

Особенность системы — она полностью государственно ориентирована. Публичного интереса не будет. Может быть, будут какие-то сухие сводки. Мы не узнаем, кого наказали за нарушения и недостоверные декларации, а кого простили. Скорее всего, для этого оператором и выбрали ФСО — чтобы данные сразу попадали в категорию секретных сведений, — добавил Шуманов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Коррупция остаётся серьёзной проблемой России на протяжении многих лет, и со временем ситуация не претерпевает значительных изменений. Так, в 2000 году в международном индексе восприятия коррупции Transparency Insternational (признана Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Россия была на 82-м месте из 90, в 2010-м — на 154-м месте из 178, а в 2021-м — на 136-м месте из 180. В последнем опубликованном рейтинге выше Россия были практически все страны постсоветского пространства, включая Украину и Казахстан. Белоруссия опережает Россию на 54 строчки, а Грузия выше на 91 пункт.

Только за девять месяцев 2021 года, как сообщал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, коррупционные преступления нанесли стране ущерба на 13 млрд рублей. За первую половину 2021 года число коррупционных преступлений, выявленных прокуратурой, побило восьмилетний максимум.

На этом фоне в России был принят новый национальный план противодействия коррупции, рассчитанный на действие до 2024 года. Путин, утвердивший документ, поручил уточнить понятия «конфликт интересов», «близкие отношения», «личная заинтересованность» и «близкое родство».

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Однако после начала военной операции на территории Украины и введения жёстких западных санкций уровень коррупции в России только поднимется, считают в правительстве. Полпред кабмина в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский предупреждал о «колоссальном росте» коррупции — «известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции».

Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят, — подчёркивал он.

Такое заявление он сделал на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ 7 апреля. Однако ему возразил профессор факультета социальных наук «Вышки» Леонид Поляков, который убеждён, что в России настаёт время жёсткого противодействия любым коррупционным схемам. По его словам, появятся новые формы наказания, но «до расстрела не дойдёт».