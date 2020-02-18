https://static.news.ru/photo/abad0ff6-526c-11ea-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманской области трое военнослужащих погибли в воинской части. Причиной смерти одного из них стал суицид — смерть военного подтвердили в пресс-службе Северного флота (СФ).

По данным ИА «СеверПост.ru», военнослужащие погибли в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде. В пресс-службе СФ самоубийство одного из них связывают с личными обстоятельствами. По факту гибели контрактника проводится проверка.

Обстоятельства гибели ещё двух военнослужащих пока неизвестны. Жители поселка Печенга, где базируется бригада, называют различные версии: от ДТП до алкогольной интоксикации. По данным газеты Znak, эти смерти между собой не связаны.

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