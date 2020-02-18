В Мурманской области трое военнослужащих погибли в воинской части. Причиной смерти одного из них стал суицид — смерть военного подтвердили в пресс-службе Северного флота (СФ).
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Обстоятельства гибели ещё двух военнослужащих пока неизвестны. Жители поселка Печенга, где базируется бригада, называют различные версии: от ДТП до алкогольной интоксикации. По
Ранее NEWS.ru писал о том, что расстрелявший восемь человек в военной части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов стал потерпевшим по делу о дедовщине. Оно возбуждено по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.
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