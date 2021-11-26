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В Москве жену силовика госпитализировали с отравлением таллием

18:38, 27 ноября 2021
В Москве жену силовика госпитализировали с отравлением таллием Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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30-летнюю москвичку госпитализировали с сильным отравлением таллием. Симптомы у неё и её мужа стали проявляться ещё в начале ноября. После того как они сдали анализы, обнаружилось присутствие в организме яда, сообщает Telegram-канал «112». Не исключается, что это связано с профессиональной деятельностью супруга, который является сотрудником правоохранительных органов.

В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением врачей. По токсичности таллий сопоставим со свинцом и мышьяком. Отравление этим веществом протекает тяжело и может привести к летальному исходу.

Ранее политик-оппозиционер из Иркутской области Алексей Тупицын сообщил, что его супруга Вера Кузакова стала жертвой попытки отравления неким химическим веществом. По его словам, во время пересадки по пути из Польши в московском аэропорту Шереметьево женщина выпила чай, после чего у неё проявились симптомы отравления. В качестве доказательств Тупицын опубликовал в Facebook фото рук своей супруги.

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