В Москве жену силовика госпитализировали с отравлением таллием

30-летнюю москвичку госпитализировали с сильным отравлением таллием. Симптомы у неё и её мужа стали проявляться ещё в начале ноября. После того как они сдали анализы, обнаружилось присутствие в организме яда, сообщает Telegram-канал «112». Не исключается, что это связано с профессиональной деятельностью супруга, который является сотрудником правоохранительных органов.
В настоящий момент пострадавшая
Ранее политик-оппозиционер из Иркутской области Алексей Тупицын сообщил, что его супруга Вера Кузакова стала жертвой попытки отравления неким химическим веществом. По его словам, во время пересадки по пути из Польши в московском аэропорту Шереметьево женщина выпила чай, после чего у неё проявились симптомы отравления. В качестве доказательств Тупицын