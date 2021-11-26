В Москве жену силовика госпитализировали с отравлением таллием

30-летнюю москвичку госпитализировали с сильным отравлением таллием. Симптомы у неё и её мужа стали проявляться ещё в начале ноября. После того как они сдали анализы, обнаружилось присутствие в организме яда, сообщает Telegram-канал «112». Не исключается, что это связано с профессиональной деятельностью супруга, который является сотрудником правоохранительных органов.

В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением врачей. По токсичности таллий сопоставим со свинцом и мышьяком. Отравление этим веществом протекает тяжело и может привести к летальному исходу.