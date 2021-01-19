В Москве заочно арестованы исполнители убийства Япончика

https://static.news.ru/photo/b7a0a60e-5a38-11eb-9c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.

Киллеры Нугзар Папава и Астамур Бутба имеют двойное гражданство — России и Республики Абхазия. Их обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве, совершённом в составе организованной преступной группы.

Япончик был ранен в июле 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе. По версии следствия, Бутба сидел в кузове грузовика. Он выстрелил из снайперской винтовки в криминального авторитета. Папава находился в угнанном автомобиле, прикрывая киллера. С собой у него был автомат Калашникова. Преступник был готов в любой момент открыть огонь.

Киллеры объявлены в международный розыск. После совершения преступления они уехали в Абхазию и сейчас находятся там. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.

После покушения Япончик был госпитализирован. В ночь с 13 на 14 сентября 2009 года он пережил клиническую смерть, а 9 октября того же года скончался от перитонита. Криминальному авторитету было 69 лет.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию. Его подозревают в причастности к убийству Япончика.