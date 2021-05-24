В Москве «заминировали» все станции метро, аэропорты и вокзалы

https://static.news.ru/photo/89cf210e-bd36-11eb-84d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный сообщил о «минировании» всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос» в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос», — рассказал представитель.

Специалисты уже приступили к тщательной проверке всех социально значимых объектов. Тем не менее, эвакуация людей не проводилась.

Ранее сообщалось, что проверка проводится в московском аэропорту Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва.

До этого все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи.