В Москве неизвестные «заминировали» все школы, детсады и станции метро

https://static.news.ru/photo/1674ecde-6d0e-11eb-b520-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи.

В целом же ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке теракта в школе города Минусинска в Красноярском крае. Подозреваемого в преступлении 15-летнего подростка намерены отправить в психиатрическую больницу.