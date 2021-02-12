В Москве неизвестные «заминировали» все школы, детсады и станции метро

Все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи.
В целом же ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было,
Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.
Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке теракта в школе города Минусинска в Красноярском крае. Подозреваемого в преступлении 15-летнего подростка намерены отправить в психиатрическую больницу.