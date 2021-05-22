Неизвестные «заминировали» Шереметьево

https://static.news.ru/photo/9a2292fc-bbb5-11eb-85e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверка проводится в московском аэропорту Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Усилены меры безопасности, — сказал собеседник агентства.

Ранее все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи. В целом ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Уточняется, что все сообщения пришли по электронной почте. Правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке этих сообщений.