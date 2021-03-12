Яшин, Ройзман и Кара-Мурза задержаны на форуме в Москве

https://static.news.ru/photo/a6485f24-83d6-11eb-9afb-96000091f725_660.jpg Илья Яшин Фото: ilya_yashin/instagram.com

В Москве полиция пришла на форум независимых муниципальных депутатов и задержала его участников.

Среди задержанных депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил проект «Объединённые демократы», проходил в отеле Измайлово. Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Ваше мероприятие окончено по факту осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ. Вы сейчас все будете задержаны, — заявил полицейский.

Телеканал «Дождь» опубликовал видео с задержания.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников, сообщает «Медуза».

По некоторым данным, полиция дала указание задержать всех участников форума.

«Открытая Россия» в РФ признана нежелательной организацией.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Она обвинялась по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов). Административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.