Следователи задержали мужчину, предположительно, задушившего двухлетнюю девочку в квартире на востоке Москвы 27 декабря. Подозреваемому 55 лет.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщают в главном следственном управлении СК по столице.
Ранее NEWS.ru писал, что в Вилючинске мужчина задушил жену через 10 дней после свадьбы. Убийство он совершил в ходе конфликта, поводом для которого стала его переписка с другой женщиной.
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