https://static.news.ru/photo/c5334772-2a23-11ea-9c3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали мужчину, предположительно, задушившего двухлетнюю девочку в квартире на востоке Москвы 27 декабря. Подозреваемому 55 лет.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщают в главном следственном управлении СК по столице.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вилючинске мужчина задушил жену через 10 дней после свадьбы. Убийство он совершил в ходе конфликта, поводом для которого стала его переписка с другой женщиной.