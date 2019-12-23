В городе Вилючинске на Камчатке мужчина задушил жену спустя десять дней после свадьбы.
Об этом сообщило СУ СК по Камчатскому краю. По его данным, убийство произошло 17 декабря в ходе конфликта, причиной которому послужила переписка мужчины с другой женщиной. В результате муж проводом задушил жену.
Позже он пытался избавиться от тела супруги, но был задержан полицейскими. В его отношении возбуждено уголовное дело, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что жителя Нефтеюганска подозревают в убийстве трёхлетней падчерицы и избиении собственной четырёхлетней дочери. По предварительным данным, в момент преступления он и мать девочек были пьяны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен