https://static.news.ru/photo/051ef83c-258c-11ea-9133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Вилючинске на Камчатке мужчина задушил жену спустя десять дней после свадьбы.

Об этом сообщило СУ СК по Камчатскому краю. По его данным, убийство произошло 17 декабря в ходе конфликта, причиной которому послужила переписка мужчины с другой женщиной. В результате муж проводом задушил жену.

Позже он пытался избавиться от тела супруги, но был задержан полицейскими. В его отношении возбуждено уголовное дело, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Нефтеюганска подозревают в убийстве трёхлетней падчерицы и избиении собственной четырёхлетней дочери. По предварительным данным, в момент преступления он и мать девочек были пьяны.