В Москве задержан инспектор Ространснадзора по подозрению в коррупции

https://static.news.ru/photo/57a481bc-45ca-11eb-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госинспектор отдела надзора за гражданскими воздушными судами Ространснадзора был задержан в Москве, его подозревают в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления <...> «получение взятки» задержан государственный инспектор отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора, — приводит РИА Новости слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку за то, чтобы снять запрет на полёты легкомоторного самолёта CESSNA вопреки нарушениям. Отмечалось, что он проверил рампу самолёта, после чего эксплуатация воздушного судна была запрещена.

За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий, — отметила представитель СК.

В ближайшее время подозреваемому будут выдвинуты обвинения.

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