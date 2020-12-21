Экс-главу Серпуховского района Шестуна признали виновным в получении взятки

https://static.news.ru/photo/ced3f5c6-438e-11eb-abbe-fa163e074e61_660.jpg Александр Шестун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подольский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну в рамках уголовного дела о мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.

Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, — цитирует ТАСС приговор судьи Татьяны Юферовой.

По данным следствия, за время работы главой района Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год он через аффилированное им ООО «Центр» незаконно приобрёл право собственности на четыре земельных участка площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на 64,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, 56-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Гособвинитель во время прений сторон попросил назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура потребовала оштрафовать его на 50 млн рублей.

Чиновник не признал вину в совершении преступления. Подозреваемый считает уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку.

По словам Шестуна, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Шестун неоднократно объявлял голодовки и попадал в реанимацию.

Суд уже взыскал с него и его семьи недвижимость и имущество на один миллиард рублей неподтверждённых доходов. Одинцовский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России. Всего в счёт государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки для дачной застройки.