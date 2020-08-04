Происшествия

В Москве задержали совершившего более 500 нарушений пьяного водителя

17:23, 04 августа 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные сотрудники ГИБДД остановили Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения 562 раза за этот год и находился за рулём с признаками опьянения. Об этом сообщается на сайте московского ГУ МВД.

22-летнего приезжего из ближнего зарубежья задержали на Зеленоградской улице. При проверке документов водитель престижного авто сильно нервничал, а сотрудники ДПС заметили признаки опьянения. При этом пройти медицинское освидетельствование парень отказался.

В 2020 году мужчина совершил 562 нарушения правил дорожного движения, — сказано в сообщении.

Что касается штрафов, то он их не оплачивал. Из-за этого на него составили 189 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

После этого молодого человека доставили в ОМВД Ховрино и передали его материалы в суд для привлечения к ответственности.

Как писал NEWS.ru, ранее младшего брата футболиста Кокорина задержали за нарушение ПДД.

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