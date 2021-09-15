В Москве выпал из окна четырёхлетний ребенок

В Москве четырёхлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошёл утром 15 сентября. Ребёнок, как отмечает Иванова, остался без присмотра на непродолжительное время. Москитная сетка, установленная на окне, продавилась под весом ребёнка и выпала.

Отмечается, что ребёнок выпал из окна с высоты четвёртого этажа. В настоящий момент мальчику оказывают необходимую помощь в одной из столичных больниц. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В следственном комитете напомнили родителям: открывая окна в квартире, следует убедиться, что ребёнок находится под присмотром. При этом важно помнить, что москитная сетка создаёт лишь ложное чувство безопасности.

Ранее сообщалось, что прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна первого этажа. Как оказалось, младенец пытался вылезти вслед за трёхлетней сестрой. Мать малышей в этот момент находилась дома.