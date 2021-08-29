Прохожий в Уфе поймал выпавшего из окна младенца

Прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребёнка, выпавшего из окна первого этажа. Как оказалось, младенец пытался вылезти вслед за трёхлетней сестрой, сообщает управление гражданской защиты города.

Отмечается, что уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, мать малышей в этот момент находилась дома. Подробности в настоящий момент уточняются.

Известно, что трёхлетняя девочка, вылезшая первой из окна, получила травмы. После случившегося девочка была госпитализирована, а её младшему брату помощь медиков не потребовалась. Инцидент произошёл вечером 29 августа в доме на Пекинской улице. По предварительным данным, мать не доглядела за малышами, которые играли на подоконнике возле открытого окна.

Ранее сообщалось, что десять человек задержаны за массовую драку около строительной площадки на юго-востоке Москвы. Отмечалось, что вблизи строительной площадки на улице Маресьева возник конфликт, переросший в массовую драку. В территориальный отдел полиции были доставлены 10 человек, в отношении которых составлены протоколы об ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).