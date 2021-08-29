Десять человек задержали за массовую драку на юго-востоке Москвы

Десять человек задержаны за массовую драку около строительной площадки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
В дежурную часть ОМВД по району Некрасовка
Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Бауманской улице не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней принимали участие выходцы из стран Средней Азии. Участники драки бились без использования посторонних предметов. На 15 задержанных в результате составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактические беседы.