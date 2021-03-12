В Москве воспитанница детдома украла с кухни блины, подавилась и умерла

Трагический инцидент произошёл в одном из московских детских домов. 16-летняя сирота украла с кухни блины, но, пытаясь их съесть, подавилась и умерла на руках врачей.
Как
Она пыталась съесть как можно больше и как можно быстрее, боясь быть пойманной. Но в итоге подавилась. Её отнесли в медпункт и вызвали скорую, однако врачи не смогли реанимировать подростка.
Издание поясняет, что погибшая страдала от многих заболеваний, включая глубокую умственную отсталость и другие недуги. Кроме того, в силу особенностей организма ей категорически запрещалось есть жёсткую пищу — все блюда ей давали в протёртом виде.
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