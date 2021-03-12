В Москве воспитанница детдома украла с кухни блины, подавилась и умерла

https://static.news.ru/photo/9d0df962-832e-11eb-9490-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трагический инцидент произошёл в одном из московских детских домов. 16-летняя сирота украла с кухни блины, но, пытаясь их съесть, подавилась и умерла на руках врачей.

Как передаёт MK.RU, трагедия разыгралась 11 марта около 17:00. В детдоме готовились отмечать Масленицу, и по этому случаю повара напекли блинов. Отмечается, что тарелка с лакомством оставалась без присмотра совсем недолго, но девушка улучила момент и стала есть блины прямо с блюда.

Она пыталась съесть как можно больше и как можно быстрее, боясь быть пойманной. Но в итоге подавилась. Её отнесли в медпункт и вызвали скорую, однако врачи не смогли реанимировать подростка.

Издание поясняет, что погибшая страдала от многих заболеваний, включая глубокую умственную отсталость и другие недуги. Кроме того, в силу особенностей организма ей категорически запрещалось есть жёсткую пищу — все блюда ей давали в протёртом виде.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил свыше 10 клинических смертей подряд за одну ночь. Самая долгая продлилась почти полчаса.