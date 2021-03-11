В Москве сообщили об угрозе взрыва в метро

https://static.news.ru/photo/d47248d6-8301-11eb-8a26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько станций Московского метрополитена были проверены в четверг после сообщений о минировании. Об этом сообщили в столичных правоохранительных органах.

11 марта в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва ряда станций метро. По указанным адресам были направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи, — цитирует сообщение ТАСС.

Была проведена проверка и поиск взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. В итоге ничего обнаружено не было, выяснилось, что информация о минировании была ложной.

Уточняется, что речь идёт о станциях в центре Москвы — в частности, это были «Александровский сад» и «Пушкинская». При этом метрополитен продолжал работу в штатном режиме, эвакуации граждан организовано не было.

Накануне NEWS.ru рассказывал о ЧП в метро Санкт-Петербурга. Утром 11 марта движение на участке третьей линии от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского» было перекрыто. Причиной стало задымление на «Маяковской» — сообщалось, что загорелся кабель.