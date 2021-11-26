В Москве школьницу госпитализировали после падения с эскалатора

В Москве 17-летняя школьница была госпитализирована после падения с эскалатора. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры. Ведомство начало проверку по данному факту.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл в ночь на 28 ноября в торгово-развлекательном центре на проспекте Мира. Девушка находилась там без сопровождения взрослых. Она решила прокатиться на поручне эскалатора, но потеряла равновесие и упала.

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку безопасности оказываемых населению услуг, соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей пострадавшей. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетительница одного из торговых центров упала в шахту лифта, пытаясь выбраться из застрявшей кабины. Она получила травмы и прождала помощь до утра из-за закрытия ТЦ. Утром её доставили в больницу.