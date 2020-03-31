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В одной из больниц на территории Пензы скончался мужчина с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Пациенту было 75 лет, и он страдал от многочисленных хронических заболеваний.

Об этом журналистам сообщила секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина. По её словам, в настоящее время медицинские специалисты устанавливают точную причину смерти пациента. В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина...