https://static.news.ru/photo/6db5e58c-734c-11ea-af65-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт, летевший рейсом Краснодар — Москва, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево после того, как на его борту сработал датчик отказа гидравлической системы.
Пассажирский самолёт рейсом Краснодар — Москва штатно сел в Шереметьево. В полёте у него сработал датчик отказа гидравлической системы, — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.
Как писал NEWS.ru, лайнер, направлявшийся из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск, совершил экстренную посадку в Казани. Причиной стал дебошир на борту. Пилоты подали сигнал тревоги. Самолёт сел без происшествий.