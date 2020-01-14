https://static.news.ru/photo/dbd6c7ee-376e-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источники NEWS.ru в экстренной службе Москвы сообщили, что проверяют информацию об угрозе взрыва в здании храма Христа Спасителя в центре столицы.

Поступила информация по «минированию» храма Христа Спасителя в Москве. Сообщение проверяется, — сказал собеседник NEWS.ru.

Также 15 января «заминировали» восемь судов: Чертановский, Бабушкинский, Коптевский, Преображенский, Тверской, Нагатинский, Измайловский, Никулинский. Отмечается, что Измайловский и Чертановский суды уже вернулись к работе.

Кроме того, поступили данные о минировании Белорусского и Казанского вокзалов. Эвакуация на них не проводится, сообщил источник NEWS.ru

Ранее сообщалось, что об угрозе взрыва предупреждены пять школ.

Основная волна «минирований» началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. В разные дни угрозы поступали в Тверской, Мещанский, Останкинский, Кузьминский, Басманный, Чертановский, Пресненский, Замоскворецкий и Московский городской суды в Москве. В Северной столице эвакуации подверглись Красногвардейский, Московский, Фрунзенский, Кировский, 1-й Западный окружной военный, Пушкинский, Санкт-Петербургский гарнизонный, Смольнинский, Приморский, Выборгский, Невский, Петродворцовый, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский. Эвакуации продолжились 3 и 4 декабря. В эти дни к вышеперечисленным присоединился и Кунцевский суд столичного региона, в котором сейчас слушается дело Егора Жукова.

Ранее News.ru писал, что специалисты экстренных служб проверяют станцию метро «Библиотека им. Ленина» в Москве после сообщения об угрозе взрыва, которое поступило в администрацию столичного метрополитена.