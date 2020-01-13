Специалисты экстренных служб проверяют станцию метро «Библиотека им. Ленина» в Москве после сообщения об угрозе взрыва, которое поступило в администрацию столичного метрополитена.
На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи, метро функционирует в штатной режиме,
Напомним, череда «минирований» захватила Москву в конце 2019 года. Ни в одном случае информация не подтверждалась.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 тысяч человек эвакуированы в Москве 13 января из-за «минирований».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен