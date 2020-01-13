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Один из корпусов МГУ им. М. В. Ломоносова проверяют после поступившего анонимного сообщения о заложенной бомбе.

В учебное заведение прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Ранее информация о минировании поступала в Московскую государственную академию ветеринарной медицины...