В Москве по запросу Интерпола задержали норвежца

Полицейские задержали гражданина Норвегии в московском отеле Marriott Grand Hotel по запросу Интерпола, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На родине мужчину разыскивают за мошенничество и уклонение от налогов, его ожидает арест.
В отеле Marriott Grand Hotel на 1-й Тверской-Ямской улице, 34 задержан 57-летний гражданин Норвегии, находящийся в розыске по линии НЦБ Интерпола. Норвежские правоохранительные органы разыскивали его за совершённые преступления — мошенничество и неуплату налогов, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Норвегии в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что на болгарско-сербской границе был задержан экс-министр финансов Болгарии. Машина, которой управлял бывший чиновник, была объявлена в России в розыск как угнанная и числилась в списках Интерпола.