В Москве по запросу Интерпола задержали норвежца

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Триста птиц и столько же птенцов погибли при пожаре в голубятне на Сумской улице в ЮАО Москвы, передаёт Telegram-канал Mash. Отмечается, что 50 голубям удалось спастись. Человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано. По предварительным данным, причиной возгорания голубятни стало короткое замыкание. Однако, как сообщили Telegram-каналу местные жители, хозяин голубятни часто распивал там вместе с друзьями спиртные напитки.

14 января пожар произошёл в голубятне во Владивостоке, писала «Комсомольская правда». В результате пострадал один мужчина, который пытался открыть дверь и спасти птиц. У него ожоги рук и головы. Голуби...