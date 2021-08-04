В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа и сбежал

Московская полиция высняет обстоятельства инцидента, в результате которого ребёнок упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы столичного главка МВД.

По имеющимся данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Шумилова несовершеннолетний упал с высоты.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица, — сообщили в пресс-службе.

По словам источника агентства, предполагается, что пятилетнего ребёнка из окна квартиры. расположенной на пятом этаже дома, выбросил собственный отец. После этого мужчина скрылся.

Состояние пострадавшего уточняется.