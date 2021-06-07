Мужчина ворвался на территорию посольства США в Москве из-за «заговора»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В посёлке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и попытались сжечь его заживо. Кроме того, ему хотели отрезать ухо. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники облили пострадавшего бензином и подожгли. К счастью, вовремя подоспели медики, которые увезли иностранца в больницу. На текущий день он находится в тяжёлом состоянии. Уточняется, что мужчина является гражданином одного...