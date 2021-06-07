Мужчина ворвался на территорию посольства США в Москве из-за «заговора»

https://static.news.ru/photo/81496274-c777-11eb-9dde-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Неизвестный мужчина в Москве ворвался на территорию посольства США. Он находился в неадекватном состоянии и утверждал, что пришёл к зданию дипмиссии искать христиан из-за «вселенского заговора», передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл вечером 6 июня. Сотрудники посольства сумели задержать дебошира, который странно отвечал на вопросы о своих мотивах.
В частности, он пояснил, что зреет вселенский заговор и он хотел найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги, — пояснил источник.
В результате 33-летнего мужчину доставили в отдел полиции, а позднее его забрали специалисты психиатрической помощи.
Ранее врач-психиатр Михаил Баклушев назвал причины роста числа психбольных в России. По словам эксперта, на рост числа больных мог оказать влияние и тот фактор, что выявляемость подобного рода заболеваний возросла в разы. К тому же в психиатрии существует понятие четырёх формальных сезонов для обострения заболеваний, когда на людей с расстройствами личности влияют изменения погоды и продолжительность солнечного дня.