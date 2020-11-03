В Москве мужчина хотел войти в здание УВД с похожими на гранаты предметами

https://static.news.ru/photo/7bdcf516-1dbe-11eb-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина с двумя похожими на гранаты предметами пытался войти в УВД по Северо-Западному административному округу Москвы.

По данным РЕН ТВ, он был задержан. Его доставили в отделение.

Позднее выяснилось, что при себе у него были муляжи гранат. Сейчас правоохранители выясняют, зачем мужчина пытался пронести их в УВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане суд заключил под стражу отчима подростка, который 30 октября напал на отдел полиции.

Инцидент произошёл в ночь на 31 октября. 16-летний подросток кинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела полиции по Кукморскому району, а затем пытался скрыться. Когда силовики догнали его, подросток ранил ножом одного из них. Те применили табельное оружие. В результате полученных ранений подросток скончался. По имеющейся информации, во время нападения он кричал «Аллах акбар!».