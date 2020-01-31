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В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали нескольких бортпроводников, прибывших рейсом из Китая.

Как рассказал «Интерфакс» со ссылкой на источник, бортпроводники обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса. Теперь им предстоит пройти серию тестов.

С подозрением на вирус был госпитализирован пилот одного из лайнеров, также прилетевший из Китая в Москву.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирку самолёта из Дубая вынесли из воздушного судна врачи, одетые в костюмы химзащиты. Во время полёта у женщины поднялась температура.

По словам очевидцев, бортпроводники запретили другим пассажирам снимать процесс, а у некоторых, кто всё же попытался заснять происходящее, начали отнимать телефоны. Позднее гаджеты вернули владельцем с просьбой удались фото и видео. У всех находящихся в самолёте также взяли расписку о том, что они посетят больницу для обследования.