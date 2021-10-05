В Московском регионе пресекли деятельность вербовщиков из «Нурджулар»

Правоохранители пресекли в Московском регионе деятельность запрещённой в России экстремистской организации «Нурджулар». Её участники вербовали в свои ряды студентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Пресекли деятельность управляющего центра разветвлённой сети законспирированных ячеек запрещённой международной экстремистской организации «Нурджулар». <...> Они подбирали и вербовали новых участников, в первую очередь из среды студенческой молодёжи Москвы, — говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Подозреваемые задержаны. В ближайшее время в отношении них будут проведены следственные мероприятия.

Ранее деятельность экстремистской сети была пресечена Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Сеть под контролем иностранных спецслужб вербовала работников крупнейших предприятий страны, которые имели доступ к информации ограниченного характера.