В Белоруссии пресекли деятельность сети экстремистов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:11, 29 сентября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Деятельность экстремистской сети пресечена Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом сообщил заместитель начальника СУ КГЮ Константин Бычек в эфире телеканала СТВ. Сеть под контролем иностранных спецслужб вербовала работников крупнейших предприятий страны, которые имели доступ к информации ограниченного характера.
Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети «Рабочы рух», — сообщил Бычек.
По словам представителя белорусского КГБ, находящиеся преимущественно за границей представители актива движения подбирали действующих работников крупных белорусских предприятий с допуском информации ограниченного характера из числа так называемых сторонников перемен. С ними проводилась психологическая обработка и последующая вербовка.
Вовлечение в экстремистскую сеть проводилось при помощи специально созданного Telegram-канала и некоторых секретных чатов сети Интернет. Оно проходило под контролем иностранных спецслужб, утверждает сотрудник КГБ.
Ранее сообщалось, что сотрудник КГБ республики погиб в Минске в ходе спецмероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.