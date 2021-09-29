В Белоруссии пресекли деятельность сети экстремистов

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Деятельность экстремистской сети пресечена Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом сообщил заместитель начальника СУ КГЮ Константин Бычек в эфире телеканала СТВ. Сеть под контролем иностранных спецслужб вербовала работников крупнейших предприятий страны, которые имели доступ к информации ограниченного характера.

Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети «Рабочы рух», — сообщил Бычек.

По словам представителя белорусского КГБ, находящиеся преимущественно за границей представители актива движения подбирали действующих работников крупных белорусских предприятий с допуском информации ограниченного характера из числа так называемых сторонников перемен. С ними проводилась психологическая обработка и последующая вербовка.

Вовлечение в экстремистскую сеть проводилось при помощи специально созданного Telegram-канала и некоторых секретных чатов сети Интернет. Оно проходило под контролем иностранных спецслужб, утверждает сотрудник КГБ.

Ранее сообщалось, что сотрудник КГБ республики погиб в Минске в ходе спецмероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.