В Измайловском кремле произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/f6df56fe-897b-11eb-9d62-96000091f725_660.jpg Фото: e_l_e_n_a__mur/instagam.com

На востоке Москвы загорелось одно из зданий Измайловского кремля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1, поступило в 15:12. Здание разноуровневое, 1–3-этажное, деревянное. Возгорание на первом этаже, — сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 160 квадратных метров. Что послужило его причиной, пока не уточняется.

Измайловский кремль — культурно-развлекательный комплекс, основанный в 2003 году на территории московской усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII веков.

Как писал NEWS.ru, причиной пожара в административно-бытовом здании на территории Сургута, в результате которого погиб один человек, а пострадали восемь, оказался поджог. Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:15 утра (02:00 мск). Из здания, часть которого переоборудована под общежитие, были эвакуированы 25 человек. Площадь распространения огня составила 3,6 квадратных метра. Пожарные устраняли огонь на протяжении трёх часов. Как выяснилось позднее, здание поджёг 42-летний местный житель.