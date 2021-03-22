В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

https://static.news.ru/photo/818401fa-8aef-11eb-87e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Московской области рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках.

По данным пресс-службы ведомства, в больницах в настоящее время находятся пять человек.

Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое, ещё один находится в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести и двое — в удовлетворительном, — говорится в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что помощь пострадавшим оказывается в полном объёме, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что родственники людей, которые погибли в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках, получат по 1 млн рублей.

Инцидент произошёл 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках. По предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли двое мужчин и ребёнок. Подмосковный главк СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

