В метро Москвы произошёл сбой в движении поездов из-за падения человека

На синей ветке московского метро приостановили движение поездов. Сбой произошёл из-за падения на рельсы человека. Поезда идут с увеличенными интервалами, сообщает Московский метрополитен в Twitter.

На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Киевской» до «Курской» из-за пассажира на пути, — сообщили в метро.

В результате происшествия на платформах станций скопились толпы людей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошёл на станции «Смоленская». Пострадала пассажирка, её удалось поднять на платформу без участия спасателей.

По уточнённым данным, к 10:19 (мск) движение поездов восстановили, в настоящее время оно входит в график. О состоянии упавшей на рельсы не сообщается.

Ранее в Брюсселе женщина чудом выжила после того, как её толкнули под поезд метро. Как сообщалось, мужчина, ожидавший прибытия поезда, намеренно толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Пострадавшая осталась в живых только благодаря мгновенной реакции машиниста, успевшего применить экстренное торможение. Происшествие было зафиксировано камерами слежения. Люди, ставшие свидетелями инцидента, сразу же пришли на помощь потерпевшей и помогли в задержании злоумышленника.