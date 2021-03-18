В Мексике задержали партию поддельного «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/8c27e386-87f4-11eb-ab3c-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мексике задержали и изъяли партию поддельной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Дизайн и упаковка неизвестного вещества имитировали внешний вид препарата из РФ, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде выразили благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооружённым силам страны в связи с инцидентом. Там также отметили, что согласно анализу фотографий, неизвестное вещество действительно является подделкой, так как дизайн его упаковки не совпадает с оригиналом. Кроме того, при транспортировке этого вещества были нарушены все необходимые для его перевозки условия.

В РФПИ уточнили, что каждая партия вакцины проходит строгий контроль и транспортируется только проверенными перевозчиками, которые могут обеспечить её сохранность.

Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнёрам отследить её происхождение. Транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры, — добавили в фонде.

В фонде считают, что попытка поставки поддельной партии вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата». РФПИ и российские власти продолжат сотрудничество с коллегами по всему миру, чтобы выяснить, откуда прибыла такая поставка и для обеспечения безопасности поставок.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики «Спутника V» обратили внимание на доклад властей США, из которого следует, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины. В докладе, в частности, говорится , что в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить своё влияние в Латинской Америке, американские власти пытались «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».