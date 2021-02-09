В Ленобласти задержали подозреваемого в расчленении женщины

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В Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Задержанный мужчина, 1956 года рождения, уже дал признательные показания.

Ранее вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе были обнаружены пакеты с частями тела женщины. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление СК.

Информации о личности погибшей не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек, скончалась в Хабаровском крае. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Женщина скончалась в больнице № 10 рано утром 29 декабря, не дождавшись приговора за убийства.

В конце января 2019 года в хабаровском посёлке Берёзовка были найдены останки мужчины. Главной подозреваемой стала 80-летняя женщина, сдававшая ему комнату. По версии следствия, она убила мужчину топором, а после расчленила тело и выбросила недалеко от дома. Позже оказалось, что Жукова причастна к убийству и расчленению тела восьмилетней девочки и 77-летней женщины, временно проживавшей в её квартире. Экспертиза признала женщину вменяемой.