В крупном ДТП под Тамбовом пострадали 8 человек

В крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей, произошедшем в Мичуринском районе Тамбовской области пострадали восемь человек. Подробнее об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы - NEWS.ru) района.

Восемь человек пострадали, одна из них госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальным помощь оказана на месте, — рассказала собеседница агентства.

По имеющимся данным, ДТП произошло в 05:30 утра по московскому времени на дороге Р-22. Все пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Москва-Астрахань, были отправлены в пункт назначения на следующем попутном автобусе. Столкновение автомобилей не привело к затору на дороге или к возгоранию одного из транспортных средств, однако в ходе ДТП было разлито некоторое количество дизельного масла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

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