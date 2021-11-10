Толпа хулиганов напала на полицейских в Красноярске

В Красноярске несколько человек оказали сопротивление полицейским, которых местные жители вызвали из-за шума и неподобающего поведения на улице. Инцидент произошёл накануне вечером в Свердловском районе города после того, как группа нарушителей общественного порядка перегородила проезжую часть двумя машинами и сожгла автомобильную покрышку. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

На место происшествия прибыли ближайшие наряды полиции. На требование прекратить противоправные действия молодые люди не реагировали и попытались нанести телесные повреждения полицейским. В результате четверо злоумышленников были задержаны и доставлены в отдел полиции, — говорится в сообщении.

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что компания мужчин из 15 человек проигнорировала законные требования сотрудников правоохранительных органов прекратить свои действия. При этом несколько мужчин начали оказывать активное сопротивление.

При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанёс полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела, — сообщает СК.

Чтобы пресечь противоправные действия, полицейскому пришлось произвести несколько выстрелов из табельного оружия в воздух.

В отношении 34-летнего злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на представителя власти.

Ранее стало известно, что на Зелёном проспекте в Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН. По предварительным данным, злоумышленник совершил нападение из хулиганских побуждений. От госпитализации пострадавший отказался.