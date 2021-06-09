Пассажир такси из окна обстрелял группу российских велосипедистов

https://static.news.ru/photo/1ee30f70-c8f5-11eb-b64f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске пассажир такси прямо из окна автомобиля обстрелял группу велосипедистов. Видео произошедшего публикует Life Shot.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Компания велосипедистов передвигалась по городу, когда с ними поравнялся автомобиль такси. В какой-то момент, по словам потерпевших, машина начала их подрезать, а после пассажир высунулся из окна и принялся стрелять по компании.

Из окна пассажир начал орать на нас, мы ускорились, доехали до пешеходного перехода. Таксист останавливается и пропускает пешеходов, в это время горит красный, мы с друзьями уезжаем, чтобы побыстрее уехать от него. Но слышим рёв мотора, он нас догоняет, и пассажир начинает стрелять в нас, — рассказал один из велосипедистов.

Он уточнил, что после автомобиль со стрелком скрылся. Теперь же молодые люди отправились писать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что доля аварий с участием легальных такси за последние пять лет выросла на 10%. Только 83% ДТП с участием такси, которые произошли в прошлом году, относятся к случаям с легальными перевозчиками.