В Красноярске наградили воспитательниц, задержавших девушку с ружьём

Губернатор Краснодарского края Александр Усс вручил почётные грамоты, памятные подарки и цветы воспитателям Евгении Толстой и Ириной Шабановой, а также инструктору по физкультуре Наталье Стус, которые задержали у детского сада 19-летнюю девушку с ружьём. Он поблагодарил девушек за храбрость и поручил подготовить материалы для представления педагогов к государственным наградам, пишет «МК в Красноярске».

Александр Усс вручил педагогам почетные грамоты, памятные подарки и цветы. Кроме того, губернатор поручил подготовить материалы для представления воспитателей и физинструктора к государственным наградам. Также награды героини получили от сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю, — сообщает издание.

19-летняя девушка прошла в детский сад № 31 по улице Менжинского в Красноярске с ружьём. Троим воспитательницам удалось обезоружить нападавшую и задержать её до прибытия полиции. По данным СМИ, до этого девушка убила собственного отца.

Ранее стало известно, что девушка, которая ворвалась с ружьём в красноярский детсад и выстрелила в стену, находилась в неадекватном состоянии и кричала, что в детских садах принижается роль женщины, а рожать детей должны мужчины. Также сообщается, что ружьё было зарегистрировано на стрелявшую.